Perugia, orrore e paura: all'aeroporto la maxi rissa con i separatori di fila

Caos all'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia. Qui otto persone sono state arrestata per aver scatenato una maxi rissa. Tutto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe iniziato da un uomo che, accompagnando alcuni amici al gate per Tirana, ha iniziato a discutere con altre persone in fila per il volo. In pochi secondi la discussione è degenerata e le persone coinvolte hanno utilizzato come oggetti contundenti alcuni separatori di fila in metallo posti nelle vicinanze dei banchi di accettazione. Immediata la reazione degli agenti della Polizia di Stato, avvisati dagli altri passeggeri.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, chiamati per assistere i feriti. Solo una delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure, mentre gli altri protagonisti sono stati condotti direttamente in Questura. In totale le otto persone sono state arrestate per rissa aggravata in concorso, mentre due donne sono state denunciate a piede libero per lo stesso reato.

Ancora sconosciuto il motivo del diverbio, ad oggi oggetto delle indagini ancora in corso degli agenti. Questi ultimi infatti intendono ascoltare la versione dei fatti fornita dai testimoni che hanno assistito a tutta la scena.

Qui il video della maxi rissa avvenuta all'aeroporto di Perugia

