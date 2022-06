Rocha Moraes non trova marito? Sposa lui: chi va all'altare con questa 37enne

28 giugno 2022 a

Una storia che ha dell'assurdo. La 37enne Meirivone Rocha Moraes ha sposato una bambola di pezza. Proprio così, la donna proveniente dal Brasile non ha trovato l'uomo giusto fino a quando la mamma non gliene ha cucito uno di stoffa. "Quando mia madre ha creato Marcelo e me lo ha presentato per la prima volta, me ne sono innamorata. È stato amore a prima vista", ha detto Meirivone che, oltretutto, si dice madre di un bambino di pezza.

"È vero, Marcelo mi ha messo incinta. Ho fatto il test: è risultato positivo. Non potevo crederci". Ma non è finita qui, perché la 37enne per consolidare il loro amore ha ben pensato di organizzare un vero e proprio matrimonio a cui hanno partecipato 250 ospiti, tra familiari e amici, prima di partire con Marcelo per una luna di miele a Rio de Janeiro.

"Dal momento in cui ho camminato lungo il corridoio fino alla fine, è stato semplicemente bellissimo. Poi siamo andati alla prima notte di nozze con mio marito Marcelo e ce la siamo goduta". Una storia, quella arrivata dal Brasile, che in pochissimo ha fatto il giro del web nell'incredulità di chi la legge.

