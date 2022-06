Ucraina, la guerra in diretta. Il diktat del Cremlino: "La pace prima della fine della giornata di oggi"

28 giugno 2022 a

Siamo al 125esimo giorno di guerra in Ucraina e Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, minaccia la terza guerra mondiale: "Per noi la Crimea fa parte della Russia, e questo per sempre. Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro il nostro paese. Se uno stato membro della Nato facesse una mossa simile, porterebbe a un conflitto contro l'intera Alleanza del Nord Atlantico, alla terza guerra mondiale, a un totale disastro", ha detto. Intanto sale a 18 il bilancio delle vittime al centro commerciale di Kremenchuk.

Ore 12.22 Cremlino, la pace anche oggi se i nazionalisti ucraini si arrendono

La guerra in Ucraina può finire "prima della fine della giornata odierna" se Kiev ordina alle sue "unità nazionaliste di deporre le armi". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri il presidente Volodymyr Zelensky aveva auspicato una cessazione delle ostilita' prima della fine di quest'anno. Lo riporta la Tass.

Ore 11.42 G7, fonti Ue: accordo per studiare price cap

Il G7 ha raggiunto un accordo per studiare un "price cap" per l’energia russa: a confermarlo fonti europee, che spiegano come il vertice dei 7 grandi ha accolto la proposta del governo italiano. L’obiettivo è limitare gli introiti che Mosca utilizza per finanziare la guerra in Ucraina.

Ore 11.36 Cina, Nato crea "nemici immaginari e scontri sul campo"

"La Nato, come prodotto della Guerra Fredda e della più grande alleanza militare del mondo, ha aderito a lungo a concetti di sicurezza obsoleti ed è diventata da tempo uno strumento per i singoli Paesi per mantenere l’egemonia". Questo il minaccioso commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, alla vigilia del summit di Madrid dell’Alleanza che definirà le nuove priorità. Lijian ha aggiunto che "il cosiddetto nuovo documento strategico della Nato non è altro che vecchio vino in bottiglia nuova. In sostanza non cambia la mentalità della Guerra Fredda di creare nemici immaginari e impegnarsi in scontri sul campo", ha concluso.

Ore 11.06 Russia sanziona moglie e figlia di Joe Biden

Mosca ha imposto sanzioni che comprendono il divieto di ingresso sul suo territorio alla moglie Jill e alla figlia Ashley del presidente americano Joe Biden e altre 23 persone. La motivazione è la loro "linea russofobica": l'annuncio è stato dato dal ministero degli Esteri, rilanciato dalla Tass.

Ore 10.49 Mosca: a Kremenchuk colpito deposito munizioni

L'attacco missilistico russo della vigilia a Kremenchuk "ha colpito un deposito di munizioni e l'esplosione ha innescato un incendio nel centro commerciale in disuso". Questa la versione ufficiale diffusa dal ministero della Difesa russo, in seguito alla distruzione del centro commerciale che ha provocato almeno 18 vittime e l'indignazione generale. Versione che lascia più di un dubbio.

Ore 10.22 Fonti della Casa Bianca dubbiose sulla "vittoria" dell'Ucraina

Alcuni funzionari della Casa Bianca hanno confidato alla Cnn i loro dubbi sulla possibilità che l'Ucraina possa recuperare il Donbass e la Crimea e anche il territorio conquistato dall'armata russa. I consiglieri di Joe Biden stanno quindi discutendo sulla opportunità che Volodymyr Zelensky "moderi le sue aspettative su quello che le forze ucraine possono realisticamente ottenere", anche accettando di perdere una parte del suo territorio. Peraltro le forze ucraine stanno subendo forti perdite, "fino a 100 soldati al giorno" oltre a equipaggiamento militare e munizioni "più velocemente di quanto l'Occidente sia in grado di fornire nuovi sistemi d'arma secondo gli standard Nato e provvedere all'addestramento". Per questi motivi, è "improbabile che l'Ucraina riuscirà a mettere insieme la forza necessaria per rivendicare tutto il territorio ceduto alla Russia durante i combattimenti, specialmente entro quest'anno", l'obiettivo temporale fissato ieri da Zelensky.

Ore 9,48 Moody's conferma default Russia su debito estero

Dopo la scadenza dell'ultimo 'periodo di grazia' l'agenzia Moody's ha comunicato ufficialmente il default della Russia sul suo debito estero, ricordando che Mosca non ha pagato gli interessi in scadenza su due titoli di stato. L'ultima insolvenza della Russia sul proprio debito estero si è verificata più di un secolo fa, quando non furono effettuati pagamenti ai creditori internazionali nel 1918 in seguito alla rivoluzione bolscevica. L'ultimo default sovrano di Mosca è stato nel 1998 a causa della crisi finanziaria causata dal calo dei prezzi del petrolio e dal crollo del rublo, ma in quel caso il default aveva colpito solo il debito interno. L'insolvenza dichiarata dall'agenzia di rating non è tuttavia dovuta alla mancanza di fondi - le casse della Russia sono piene per via dell'aumento dei prezzi dell'energia - ma piuttosto alle sanzioni occidentali imposte per l'invasione dell'Ucraina, che ha reso praticamente impossibile il pagamento dei debiti all'estero. Il fatto che i pagamenti di Mosca siano bloccati a causa delle sanzioni "non è un problema nostro", ha affermato ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ore 9.12 Media, "Russia paga soldati attraverso Gazprombank non soggetta a sanzioni

I militari russi ricevono stipendi e pagamenti per "combattere" nella guerra in Ucraina attraverso la Gazprombank, che finora ha evitato le sanzioni occidentali. Lo afferma un'indagine dei giornalisti di "Schemes" (un progetto di Radio Liberty), che hanno identificato numerosi militari di varie unità militari della Federazione Russa che prendono parte alle ostilità in Ucraina e ricevono denaro attraverso l'istituto creditizio di Gazprom e hanno dimostrato la collaborazione sistematica dell'istituto finanziario, che non è sanzionato, con il Ministero della Difesa della Federazione Russa. La conferma di tali pagamenti è stata trovata, in particolare, sul social network "Vkontakte", dove le mogli dei militari russi discutono della tempestività dei pagamenti per l'"operazione speciale". Si è così scoperto che almeno una parte del pagamento degli stipendi passa attraverso Gazprombank, che è l'unica grande banca russa alla quale la Ue e gli Stati Uniti non hanno ancora imposto sanzioni. Fra i militari che ricevono pagamenti dalla banca c'è la 60a brigata di fanteria motorizzata separata delle forze di terra della Federazione Russa, che opera nell'area di Popasna, nella regione di Luhansk. L'esercito russo ha sequestrato il villaggio all'inizio di maggio, distruggendo la città e causando numerose vittime civili.

Ore 08.56 Macron: bombardamento del centro commerciale orrore assoluto

"Il bombardamento di un centro commerciale a Kremenchuk da parte della Russia è un orrore assoluto. Condividiamo il dolore delle famiglie delle vittime. E la rabbia per una simile ignominia. Il popolo russo deve vedere la verità". Così il presidente francese Emmanuel Macron, con un messaggio postato sul suo account Twitter, che acclude le immagini del centro commerciale colpito ieri, lunedì 27 giugno, in fiamme e completamente avvolto dal fumo.

Ore 08.39 Zelensky: premeditato l’attacco al centro commerciale, atto terroristico

"L’attacco russo al centro commerciale di Kremenchuk è uno degli atti terroristici più temerari della storia europea. Una città tranquilla, un normale centro commerciale con al suo interno donne e bambini, civili. Prima dell’annuncio dell’allarme aereo c’erano circa mille persone". A sottolinearlo nel suo messaggio quotidiano ai concittadini, è stato il presidente ucraino Zelensky, sottolineando che fortunatamente la maggior parte dei presenti è riuscita a mettersi in salvo. Zelensky ha infine lamentato il fatto che diverse persone siano rimaste all’interno.

Ore 08.12 Mosca, armi da Usa a Ucraina aumentano rischi escalation

"Le continue consegne di armi da Washington a Kiev non fanno altro che inasprire la spirale del conflitto e aumentare la minaccia di un ulteriore aggravamento con conseguenze imprevedibili": così l’ambasciatore russo negli Usa Anatoly Antonov, secondo quanto riporta la Tass. "L’inondazione sconsiderata e senza risposta di armi in Ucraina non fa che stringere la spirale del conflitto e aumenta la minaccia di un’ulteriore escalation con conseguenze imprevedibili", ha sottolineato il canale Telegram dell’ambasciata russa. Il tutto pochi minuti dopo le minacce di Medvedev relative a una terza guerra mondiale nel caso in cui la Nato provasse a riprendersi la Crimea.

Ore 07.49 Intelligence Uk: missili da Russia e Bielorussia

"Mentre le forze ucraine continuano a consolidare le loro posizioni sulla parte alta della città di Lysychansk, dopo il ritiro da Sieverodonetsk", per l'intelligence della Difesa britannica nei giorni scorsi "la Russia ha lanciato ondate insolitamente intense di attacchi in tutta l'Ucraina utilizzando missili a lungo raggio". Questi attacchi, nei quali forse sono stati utilizzati missili AS-4 Kitchen di epoca sovietica e i più moderni AS-23a Kodiak, "sono stati lanciati sia dallo spazio aereo bielorusso che da quello russo". I missili, conclude l'analisi di Sua Maestà, "sono state progettate per colpire obiettivi di importanza strategica, ma la Russia continua a utilizzarle per ottenere vantaggi tattici".

Ore 7.21 Bilancio vittime centro commerciale a Kremenchuk sale a 18 morti

Sale a 18 morti il bilancio delle vittime del bombardamento che ha colpito un centro commerciale a Kremenchuk, ieri in Ucraina. Lo hanno annunciato le autorita' ucraine, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio continuano ancora e i soccorritori cercano una quarantina di dispersi scavando nelle macerie. Delle 59 persone ferite, circa 25 sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della cittadina sul fiume Dnipro, nella regione della Poltava al centro del Paese.

Ore 6.55 Biden potrebbe rafforzare presenza truppe militari Usa in Polonia

In occasione del vertice Nato in programma a Madrid, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe annunciare il rafforzamento della presenza di truppe statunitensi in Polonia e alcune modifiche agli schieramenti delle forze militari nelle repubbliche baltiche. Lo riferisce 'Nbc News' citando due funzionari di difesa, due ex funzionari dell'amministrazione e un funzionario europeo. La Casa Bianca non ha commentato l'indiscrezione.

Ore 6.28 Medvedev, terza guerra mondiale se Nato invade Crimea

"Per noi la Crimea fa parte della Russia, e questo per sempre. Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro il nostro paese. Se uno stato membro della Nato facesse una mossa simile, porterebbe a un conflitto contro l'intera Alleanza del Nord Atlantico, alla terza guerra mondiale, a un totale disastro". Lo ha detto vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in una intervista ad Argumenty i Fakty riportata dalla Tass. "I nostri oppositori stanno aspettando che ci inchiniamo a loro o che la nostra economia crolli - ha aggiunto - Assicurano ai loro cittadini che le 'sanzioni infernali' contro la Russia stanno per portarla alla rovina. Devo deluderli: questo non accadrà. L'Occidente sottostima la Russia, come al solito, o più precisamente prova un pio desiderio".

