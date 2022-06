Giordania, container cade su una nave: ecco cosa state vedendo, il video-choc

28 giugno 2022 a

Nell'esplosione del container avvenuta nel porto di Aqaba, Giordania, sono morte 13 persone mentre 250 sono rimaste intossicate per una fuga di gas, precisamente di cloro estremamente tossico.

Nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno, la rottura di una fune di ferro ha causato una tragedia. Un serbatoio da 25 tonnellate di gas stava per essere issato su una nave diretta a Gibuti, stato del Corno d'Africa, quando all'improvviso la corda si è spezzata causandone la caduta sull'imbarcazione. Il risultato è stato un'esplosione mortale. Subito dopo l'impatto un'enorme nube gialla ha invaso il porto e, nel video ripreso dalla sorveglianza, si vedono le persone che stavano lavorando scappare alla rinfusa per non essere travolti dal gas. Le autorità hanno prontamente evacuato l'area e le spiagge vicine. Al momento sembrerebbe che nessun altro sia stato colpito dal gas tossico.

Ecco il video dell'impatto:



Aqaba è l'unico porto marittimo del Paese e proprio da qui passano la maggior parte delle importazioni ed esportazioni del regno. Secondo le ultime ricostruzioni le vittime sarebbero otto giordani e quattro cittadini asiatici. Bicher al-Khasawneh ha escluso che il gas tossico possa raggiungere le zone residenziali, la prima più vicina è a 25 chilometri di distanza. Attualmente il porto è ancora isolato per la sicurezza dei cittadini.

