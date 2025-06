Roma, il bagno in piscina si trasforma in un incubo: cinque bambini intossicati

Un bagno in piscina si è trasformato in un incubo per cinque bambini di 9 anni del quartiere Borghesiana, alla periferia di Roma: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno, dopo che i piccoli avevano trascorso una giornata spensierata in un centro sportivo. L'ipotesi è che dietro i malori possa esserci stata una intossicazione da cloro: in particolare, potrebbe essersi verificata una fuoriuscita di cloro che avrebbe intossicato i cinque ragazzini.

A lanciare l'allarme uno dei genitori. Sul posto è intervenuto il 118 e i bambini sono stati portati al pronto soccorso: due sono stati dimessi subito, due sono stati ricoverati in reparto pediatrico e il più grave è ancora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. Sulla vicenda ora indaga la polizia, intervenuta dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale. Al momento, però, non risulta eseguito alcun sequestro. Gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo nel centro sportivo per verificare le misure di sicurezza e l’agibilità della piscina aperta al pubblico lunedì pomeriggio, giornata festiva, e frequentata anche da alcuni bambini.