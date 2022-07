Ucraina, la guerra in diretta: "Bombe a grappolo russe su Mykolaiv"

01 luglio 2022 a

Il ritiro delle truppe russe da Snake Island "cambia il quadro nel Mar Nero", spiega il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' questa la notizia strategica più importante sul fronte della guerra in Ucraina, una scelta presa da Mosca per "sbloccare" le esportazioni di grano. Ma sul campo è ancora orrore: nella regione di Odessa un bombardamento russo ha colpito anche un condomino, provocando una nuova strage di civili dopo quella causata dal missile su un centro commerciale di Kremenchuk, nel Donbass, a inizio settimana.



Ore 8.44: Von der Leyen, "Non ci riposeremo finché l'Ucraina non preverrà"

"L'esercito di Putin è fermo uccidere i tuoi fratelli e sorelle. Continuano ad occupare la tua terra, rubandoti il grano e bombardando le tue città. State combattendo coraggiosamente. E l'Europa si schiererà con l'Ucraina tutto il tempo necessario". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, intervenendo al Parlamento ucraino da remoto."Non ci riposeremo finché non prevarrete. I tuoi coraggiosi soldati in prima linea stanno facendo sacrifici estremi per difendere il suolo dell'Ucraina e la sua gente. E dietro le righe, ci sono innumerevoli altri ucraini che lavorano per sostenere questo sforzo nazionale. E tutti sperano per un futuro più luminoso per il loro paese", ha aggiunto.

Ore 8.27: Intelligence inglese, "continua la battaglia a Lysychansk"

Continua la battaglia per la conquista di Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk nell'oblast di Lugansk in Ucraina: come si legge nell'analisi pubblicata ogni mattina dall'intelligence del ministero della Difesa britannico, "le forze di terra russe affermano di aver catturato il villaggio di Pryvilla, a nord-ovest di Lysychansk" e "proseguono gli intensi combattimenti per la conquista dell'altura intorno alla raffineria di petrolio" della città. Quanto al ritiro russo dall'Isola dei Serpenti, secondo Londra "è molto probabile che la Russia si sia ritirata dall'Isola dei Serpenti a causa dell'isolamento della guarnigione e della sua crescente vulnerabilità agli attacchi ucraini, piuttosto che come "gesto di buona volontà", come affermato" da Mosca.



Ore 7.53: "Bombe a grappolo russe su Mykolaiv"

Il governatore della regione Ucraina di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha riferito che l'area portuale della città di Mykolaiv è stata colpita con "bombe a grappolo, che sono proibite". Lo riporta il Guardian. Secondo il governatore i russi hanno colpito dieci aree della città e in alcune, "le vittime e le conseguenze" sono in fase di chiarimento.



Ore 7.24: Odessa, sale il bilancio dei morti

Tre persone sono morte nel secondo attacco portato dal cacciabombardiere russo che alle prime ore di oggi ha colpito con un missile un condominio di nove piani nel distretto di Belgorod-Dnestrovsky nella regione di Odessa uccidendo 14 persone. Nel secondo attacco è stato colpito un centro ricreativo: a perdere la vita sono stato due adulti e un bambino. Lo ha annunciato il portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk.

Ore 7.21: Zelensky", "L'isola dei Serpenti cambia la situazione nel Mar Nero"

La liberazione dell'Isola dei Serpenti da parte dell'esercito ucraino cambia notevolmente la situazione nel Mar Nero nel conflitto con la Russia. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio. "Questo non garantisce sicurezza, non garantisce che il nemico non torni. Ma questo già limita notevolmente le azioni degli occupanti. Passo dopo passo li spingeremo fuori dal nostro mare, dalla nostra terra, dal nostro cielo", ha affermato il capo di Stato. Ieri le forze armate russe hanno annunciato il proprio ritiro dall'Isola dei Serpenti, situata nel Mar Nero nord-occidentale, a 35 chilometri dalle coste dell'Ucraina e della Romania.

Ore 7.13: 14 morti nel bombardamento vicino a Odessa

È di almeno 14 morti il numero delle vittime di un attacco missilistico notturno compiuto dalle truppe russe nella notte nel distretto di Belgorod-Dnestrovsky nella regione di Odessa. L'ultimo bilancio dell'ennesima tragedia che vede coinvolti i civili nel conflitto tra Russia e Ucraina, giunto oggi al 128esimo giorno, è stato reso noto poco fa da un funzionario dei servizi di soccorso. Il bombardamento ha inoltre provocato il ferimento di altre trenta persone, tra cui tre bambini, estratti dalle macerie assieme a quattro adulti. L'attacco è stato portato da un cacciabombardiere delle forze d'invasione che ha lanciato un missile aria-terra contro un condominio di nove piani. Lo stesso velivolo, secondo diverse testimonianze, ha anche lanciato un secondo ordigno che avrebbe colpito un centro ricreativo nello stesso distretto.

Ore 2.19; Missili russi su Odessa, almeno 10 morti

Dieci persone sono morte in un attacco missilistico contro un condominio nella regione meridionale Ucraina di Odessa. Lo ha annunciato un funzionario locale. Il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa Sergei Bratchuk ha aggiunto che il missile è stato lanciato da un aereo russo proveniente dal Mar Nero.

