Ucraina, la guerra in diretta: "Torturato a morte". Orrore russo, chi hanno fatto fuori a Zaporizhzhia

Siamo al 131esimo giorno di guerra in Ucraina e l'esercito di Kiev si ritira da Lysychansk, con le forze russe che hanno dichiarato la conquista della città. Mosca ha dunque conquistato l'ultimo bastione della resistenza del Lugansk, quindi la presa dell'intero oblast. Intanto è attesa nella giornata di oggi a Lugano, in Svizzera, l'Ukraine Recovery Conference, per dar vita a un vero e proprio "Piano Marshall" per la ricostruzione futura del Paese.

Ore 8.00 Sindaco Energodar, militari russi hanno torturato a morte tecnico centrale Zaporizhzhia

Le truppe russe hanno torturato a morte un tecnico subacqueo della centrale nucleare Ucraina di Zaporizhzhia, Andriy Honcharuk. È quanto dichiarato ieri sera dal sindaco di Enerhodar, Dmytro Orlov, sul proprio canale Telegram. In particolare il primo cittadino ha affermato che Honcharuk è arrivato in coma in ospedale dopo essere stato brutalmente picchiato dai russi per essersi rifiutato di tuffarsi nella piscina dell'impianto ed è morto ieri.

Ore 07.40 Servizi segreti Gb: la Russia punta a conquistare Donetsk

Dopo aver preso il controllo della regione di Luhansk, le truppe russe punteranno ora «quasi certamente» a conquistare quella di Donetsk, nell'Ucraina orientale. È quanto si legge nell'ultimo rapporto del ministero della Difesa britannico, che ha confermato il ritiro delle forze ucraine da Lysychansk.

Ore 07.35 "Un piano Marshall per ricostruire l’Ucraina": leader mondiali riuniti in Svizzera

Al via a Lugano l'Ukraine Recovery Conference, per mettere a punto un "Piano Marshall" per la ricostruzione futura dell'Ucraina, sotto il profilo economico e infrastrutturale, ma anche sociale e umanitario. Attesa la partecipazione del primo ministro ucraino Denys Shmyhal, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ai rappresentanti di 36 Paesi e 13 organizzazioni internazionali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parteciperà virtualmente. Il Sottosegretario Benedetto Della Vedova guiderà la delegazione italiana.

Ore 05.27 Ucraina: Siria, Usa e Turchia inviano combattenti dell'Isis

L'ambasciatore siriano a Mosca, Riad Haddad, ha accusato Stati Uniti e Turchia di inviare in Ucraina combattenti dell'Isis e di altri gruppi islamisti. "Non siamo sorpresi che mandino militanti delle organizzazioni terroristiche Isis e Jabhat al-Nusra da Idlib in Ucraina, perché questi gruppi sono strumenti usati dall'Occidente contro i popoli pacifici", ha denunciato il diplomatico, citato dalla Tass.

