EasyJet, allarme-bomba: si alzano i jet, il video-choc

Paura a bordo del volo EasyJet in direzione Minorca. Partito da Londra, l'aereo è stato scortato dalla Guardia Civile spagnola che è stata costretta ad attivare tutti i protocolli di sicurezza necessari dopo un falso allarme bomba. A testimoniare l'accaduto un filmato che mostra un passeggero riprendere un F18 a fianco dell'aereo in fase di atterraggio. Solo le indagini successive hanno permesso alla Guardia Civil di escludere un ipotetico attentato.

La preoccupazione comunque non è mancata, con il volo EZY 8303 partito alle 13.40 di domenica 3 luglio e atterrato in ritardo di mezz'ora rispetto alla tabella di marcia. Stando a quanto trapelato a lanciare l'allarme sarebbe stato un gruppo di giovani che ha lanciato un messaggio sui social. La Guardia Civil ha quindi messo in atto il protocollo, controllando tutti i bagagli e i passeggeri in cabina.

I militari hanno accompagnato la discesa dall'aereo passeggero per passeggero, sottoponendoli al fiuto dei cani dell'unità esplosivi. Finiti i vari controlli, i passeggeri hanno potuto lasciare l'aeroporto e godersi la meritata vacanza al mare. Anche gli agenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, accertato che l'allarme altro non era che un falso. Forse, uno squallido scherzo.

Qui il video del volo EasyJet scortato dal caccia

