Chicago, sparatoria alla parata del 4 luglio: il video della raffica iniziale

È in corso una caccia all’uomo a Chicago, dove è stato aperto il fuoco durante la parata del 4 luglio. L’ennesimo episodio di follia, a cui gli Stati Uniti si sta tristemente abituando a causa della libertà concessa alla circolazione delle armi: sembra quasi che sia diventata una moda andare in giro e sparare addosso alle persone innocenti in luoghi affollati.

In questo caso c’è anche l’affronto di aver aperto il fuoco proprio durante i festeggiamenti del 4 luglio: il primo bilancio parla di almeno 6 morti e 31 feriti. Un video registrato proprio nel momento in cui è avvenuta la sparatoria offre una testimonianza preziosa: si sentono chiaramente sparare decine di colpi, probabilmente indirizzati verso le persone che stavano partecipando alla parata. Stando a quanto riportano i media locali, la polizia sta pattugliando la zona della caccia al killer, che è quella di Highland Park, nella periferia nord di Chicago.

“Non è sicuro qui. Tornate a casa”, hanno intimato gli agenti alle persone che stavano prendendo parte alla parata del 4 luglio. Anche l’Fbi si è recata sul luogo della sparatoria per assistere la polizia locale. “All’inizio pensavo fossero i fuochi d’artificio, non avevo capito che fossero spari - ha raccontato alla Cnn un testimone - poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava e allora ho capito, è stato orribile”.

