Regno Unito, mangia un hot-dog? Orrore puro: cosa ci trova dentro

Brutta sorpresa per l'attrice e drammaturga Liz Morgan. La donna, impegnata nel doppiaggio di Captain Scarlet, ha mangiato un hot dog trovando al suo interno un dente. Il tutto è accaduto nella pasticceria Greggs, nella filiale locale a Eastbourne, nel Regno Unito. Qui l'attrice si è resa conto che all'interno del rotolo di salsiccia c'era qualcosa di strano e infatti ecco arrivata la "sorpresa".

"Mi sono seduta e mi stavo divertendo molto, sarei comunque stata molto veloce perché stavano chiudendo", ha detto l'attrice al Mirror. "Stavo masticando e ho sentito qualcosa di duro. Non era come la cartilagine, quindi l'ho tirato fuori e, Dio, eccolo lì - un dente". Il dubbio però rimane: "Non so se fosse un maiale o se fosse umano, ma ero inorridita".

Denunciato subito l'accaduto, Liz si è sentita dire dal direttore del negozio nel centro commerciale The Beacon di contattare direttamente il team centrale del servizio clienti della catena. "Ho avuto una lunga corrispondenza con il servizio clienti che sembrava molto preoccupato e dicevano che avrebbero fatto le proprie richieste", ha aggiunto spiegando poi la beffa delle beffe: "Mi è arrivata la lettera". Il risarcimento? 15 dollari (circa 17 euro)". Un'assurdità, tanto che la Morgan ha ironizzato: "Sono dodici involtini di salsiccia".

