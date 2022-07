Ucraina, la guerra in diretta: "Due navi straniere sequestrate dai russi", la situazione precipita

06 luglio 2022 a

Continua, sia pur a ritmo rallentato, l'avanzata delle truppe russe nell'Est dell'Ucraina. La prossima battaglia campale, dopo Severodonetsk e Lysychansk, secondo le intelligence straniere sarà quella per prendere Sloviansk. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che entro la fine del 2022 il Paese si doterà di difese anti-missile su tutto il territorio. Una conferma implicita del fatto che questo conflitto è destinato a durare ancora mesi, forse anni.

Ore 7.45: "In una settimana russi avanzato di 5 chilometri a Izyum"

"Nell'ultima settimana, le forze russe sono probabilmente avanzate di altri 5 chilometri lungo la strada principale E40 da Izyum, di fronte alla resistenza ucraina estremamente determinata": afferma il rapporto dell'intelligence del Ministero della Difesa britannico nell'aggiornamento quotidiano su Twitter. La battaglia per Sloviansk sarà probabilmente la prossima sfida chiave nella lotta per il Donbass mentre le forze russe si avvicinano e sono a 16 chilometri dalla città di Donetsk, dice il report. Le forze russe dei gruppi di forze orientali e occidentali sono probabilmente ora a circa 16 chilometri a nord di Sloviansk poiché anche i gruppi di forze centrali e meridionali rappresentano una minaccia per la città, afferma il report aggiungendo che è probabile che la Russia continui a consolidare il suo controllo su Lysychansk e Lugansk,. A nord, ha impegnato la maggior parte delle rimanenti unita' disponibili dai gruppi di forze orientali e occidentali sull'asse di Izyum.

Ore 7.42: Zelensky, ""Difese antimissile in tutto il Paese entro il 2022"

Compito dell'Ucraina è fornire ai propri cittadini equipaggiamenti "basilari" contro gli attacchi missilistici entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio, chiedendo la "comprensione" degli alleati occidentali perché dotino l'Ucraina del materiale moderno necessario allo scopo. "E' un compito primario per il nostro Stato dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest'anno. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati", ha sottolineato Zelensky.

Ore 7.39: "Russi a 16 km, Sloviansk prossima battaglia chiave"

Le truppe russe sono ormai a 16 km dalla città di Sloviansk, nel Donetsk, e la battaglia per il controllo della città sarà probabilmente "la prossima sfida chiave" nella battaglia per il Donbass. E' la previsione dell'intelligence militare britannica nel suo ultimo aggiornamento in merito alla guerra in Ucraina. "C'è una possibilità reale che la battaglia per Sloviansk sarà la prossima sfida chiave nella lotta per il Donbass", si legge nella nota su Twitter.

Ore 7.32: Donetsk, il governatore a 350mila civili, "Lasciate la regione"

Il governatore della regione di Donetsk ha spronato le ultime persone rimaste nell'area, si calcola circa 350mila, a lasciare la zona. "Il destino dell'intero Paese sarà deciso dalla regione di Donetsk. Se ci saranno meno persone, saremo in grado di concentrarci di più sul nostro nemico e svolgere i nostri compiti principali", ha detto Pavlo Kyrylenko. Una volta preso il controllo dell'intera regione di Lugansk, grazie alla conquista dell'ultima roccaforte in mano agli ucraini, Lysychansk, le truppe russe si stanno concentrando sulla limitrofa regione di Donetsk. I russi hanno già sferrato attacchi con artiglieria in direzione di Sloviansk e Kramatorsk, le due roccaforti più importanti di Kiev nel Donetsk.

Ore 7.21: Mosca, "Il mondo si sta evolvendo in modo complicato"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato tutti a compiere sforzi per proteggere le leggi internazionali poiché "il mondo si sta evolvendo in modo complicato". Lavrov ha parlato oggi a un incontro con il suo omologo vietnamita Bui Thanh Son ad Hanoi. Lo riporta il Guardian. "Il Vietnam è un partner chiave della Russia e le relazioni tra i due paesi si basano sulla storia e sulla loro comune lotta per la giustizia", ha detto Lavrov durante l'incontro, riferendosi all'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Vietnam e Russia hanno stretti legami che risalgono all'era sovietica e Hanoi non ha finora condannato la guerra russa in Ucraina . Il ministro degli esteri russo dovrebbe volare in Indonesia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri del G20 questa settimana.

Ore 6.20: "I russi sequestrano due navi straniere"

I separatisti filorussi dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk si sono impossessati con la forza della nave Blue Star I, battente bandiera panamense, e della Smarta Shipping, battente bandiera liberiana, senza alcun risarcimento, rendendole 'proprietà dello Stato'. Lo riporta il Kyiv Independent, riprendendo media internazionali. Si tratta della prima volta che vengono sequestrate navi commerciali, al momento si sta che siano oltre 80 le navi straniere bloccate nei porti ucraini a causa dell'offensiva russa.





