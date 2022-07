"Effetto Marmolada". Generale Capitini: cosa sta per scatenarsi in Ucraina

07 luglio 2022 a

"C'è un effetto Marmolada". Il generale Paolo Capitini, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, riflette sulla situazione strategica in Ucraina. Cosa può accadere nelle prossime settimane? Il militare richiama alla memoria la "linea del Piave".

"Oggi è tra Kramatorsk e Sloviansk - sottolinea Capitini -. Ed è quella sotto attacco russo, una tattica di combattimento che consiste nel grattuggiare piano piano, giorno per giorno le forze ucraine a forza di artiglieria. Poca fanteria in attacco, molta artiglieria davanti. E morti morti per gli ucraini e pochi per i russi".





Nei bollettini quotidiani dell'intelligence militare britannica, forse la più attenta nel registrare ogni "cambio di passo" dell'avanzata russa e sempre pronta a sottolineare le apparenti difficoltà dell'esercito di Mosca, forse si sottovaluta proprio questo aspetto. Il "pantano" è un problema più per chi si difende, con mezzi inferiori, che per chi si difende, potendo contare al di là di ogni difficoltà logistica su un serbatoio bellico enorme. E più si va avanti, senza scossoni rilevanti, più l'aggressore vincerà per sfinimento.

"Un esercito che si dissangua lentamente - prosegue il generale Capitini - ha un aspetto di effetto Marmolada. A un certo punto si distacca, non resiste all'infinito. Ed è questo quello a cui puntano i russi, che a un certo punto, all'improvviso, alle 10 della mattina, succede qualcosa e questo esercito non tiene più".





