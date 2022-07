Kate Middleton, la rivelazione che spiazza tutti: cosa farà George tra pochi giorni

Francesco Fredella 07 luglio 2022 a

Che nessuno perda di vista William e Kate, i due reali inglesi di cui tanto si parla in questi ultimi giorni. Innanzitutto sono genitori presenti, attenti, che non disdegnano le copertine dei tabloid britannici. Sono gli eredi al trono dopo Carlo, figlio della Regina Elisabetta (che ha festeggiato 70 anni di regno).

Adesso arriva una rivelazione da parte della duchessa di Cambridge: suo figlio primogenito, il principe George, avrà un lavoretto per tutta l’estate. Il piccolo è nato nel 2013 passerà l'estate al lavoro. Dove? In campagna. Proprio così come tanti altri ragazzi. Insomma, senza andare troppo per le lunghe, William e Kate passeranno gran parte dell'estate nella loro proprietà ad Anmer Hall, dove il piccolo George si occuperà della cura degli animali. Ricordiamo che George è, in line dinastica, il futuro re d'Inghilterra: erede al trono dopo William. Ovviamente potrà contare anche sui fratelli Charlotte e Louis che hanno rispettivamente 7 e 4 anni. Pare che vadano molto d'accordo.

Per i duchi inizia, a partire da settembre, un nuovo periodo: William e Kate Middleton lasceranno Londra per trasferirsi in una delle tenute Windsor fuori città. E intanto, sempre secondo rumors, i rapporti con Harry sarebbero molto tesi. I due figli di Diana, a quanto pare, potrebbero essere ai ferri corti. Non dimentichiamo che i due, dopo il funerale di Filippo, fecero una lunga chiacchierata grazie a papà Carlo. Ma poi le cose pare siano andate male: nel corso del Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta, non si sarebbero scambiati nemmeno la parola.

