Kate Middleton "mai vista così": la foto che stupisce il mondo

Kate Middleton cambia look. La moglie del principe William abbandona i vestiti eleganti per indossare la mimetica, ma solo per un giorno. In occasione della Giornata delle Forze Armate, la Duchessa di Cambridge si è mostrata su Instagram in tuta militare. Kate lo scorso novembre ha infatti ricevuto l’addestramento alla Pirbright Training Academ.

All'epoca la duchessa aveva trascorso del tempo con la 101° brigata di supporto operativo all’aeroporto di Abingdon. Uno scatto comunque a sorpresa, che la ritrae mentre viene messa alla prova attraverso una serie di esercizi di allenamento militare. D'altronde la giornata dedicata alla Forze Armate è molto sentita nel Regno Unito.

La stessa duchessa ha voluto ringraziare i militari: "Oggi, io e William vorremmo rendere omaggio agli uomini e alle donne del passato e del presente che, con coraggio, hanno prestato servizio in tutte le forze armate del nostro Paese, a mare, a terra e in aria, nel Regno Unito e nel mondo", è il commento a corredo dell'immagine che in pochissimo tempo ha collezionato una sfilza di "mi piace". È lei - e il Giubileo di Platino - la duchessa più amata d'Inghilterra. Complice la grande eleganza e sensibilità che l'hanno sempre contraddistinta.

