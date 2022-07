Fuochi d'artificio in giardino? Esplode tutto: un video terrificante

07 luglio 2022 a

Un incidente coi fuochi d'artificio ha trasformato il tranquillo giardino di casa in una zona di guerra. E' successo a una famiglia americana, riunita per festeggiare il 4 luglio. L'idea era quella di celebrare il giorno dell'indipendenza sparando i fuochi d'artificio direttamente dalla propria abitazione. Qualcosa però è andato storto: una scintilla sarebbe finita sulla scatola dei razzi innescando una vera e propria esplosione.

Il video dell'incidente - catturato dalla telecamera di sicurezza SimpliSafe - è diventato virale subito dopo la pubblicazione. Dal filmato si vede una famiglia piuttosto numerosa - tra di loro anche dei bambini - che lascia immediatamente sedie e tavoli per correre e scappare il più lontano possibile dalla tempesta di fuoco che si è scatenata all'improvviso.

La scintilla, che avrebbe avuto origine dietro un furgone parcheggiato lì vicino, sarebbe poi finita sull'intera scatola dei fuochi d'artificio, scatenando un vero e proprio disastro. Per il momento, però, non si sa se qualcuno nel video sia rimasto ferito né in quale città sia avvenuta l'esplosione. Subito dopo che il filmato è diventato virale, si sono diffuse le voci secondo cui l'esplosione sarebbe stata solo una trovata pubblicitaria della società SimpliSafe. Quest'ultima però ha negato tutto e anzi ha chiesto alle persone nel video di farsi avanti e rassicurare tutti sulle loro condizioni.

