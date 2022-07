Circo, choc in Galles: va tutto storto, l'uomo cannone fa una fine orribile

10 luglio 2022 a

Immagini-choc che arrivano direttamente da un circo in Galles, Regno Unito. Immagini pubblicate dal Mail online e poi riprese e rilanciate danche da Dagospia. Già, perché al circo, per l'uomo-cannone, non tutto è andato come previsto. Anzi...

Nella bocca del cannone ecco un uomo vestito da Captain America, pronto per essere "sparato". L'atterraggio era previsto su una rete di sicurezza, ma non è andata così. Dopo essere stato espulso dal cannone, ecco che il malcapitato atterra su una ringhiera di metallo. Il ragazzo, 28 anni, ha riportato gravi ferite ed è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

