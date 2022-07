Meteo, "50 gradi di temperatura": la città dove il disastro è imminente

19 luglio 2022 a

Caldo record a Parigi: temperature oltre i 40 gradi ed è appena la terza volta nella storia della Capitale francese. Si tratta della terza ondata di caldo devastante negli ultimi tre mesi, a conferma di come il cosiddetto "meteo impazzito", formula dietro alla quale si nascondono gli effetti del riscaldamento globale, non conosca confini geografici. Ma il peggio, sostengono esperti e meteorologi, deve ancora arrivare.

"Parigi a 50 gradi" è uno scenario più che verosimile, quasi certo. Questioni di qualche anno, e non a caso a inizio luglio il Comune parigini ha presentato un report sull'innalzamento atteso delle temperature e ha iniziato a predisporre una commissione che lavori per cambiare letteralmente il volto della metropoli, per renderla più adatta a sostenere le ondate di afa, caldo e siccità sempre più frequenti. "Un percorso già iniziato nel 2017", ricorda un servizio di Sky Tg24, e che prevede la creazione di aree verdi e pedonali, piste ciclabili e riduzione di traffico automobilistico e cemento. Il modello, spiegano i parigini, è Milano.

"Una città come Parigi per adattarsi dovrà per forza cambiare aspetto - spiega un esperto francese ai microfoni di Sky Tg24 -. Deve cambiare di colore, perché più una città è chiara e meno immagazzina calore, deve diventare molto più verde di quanto sia ora, l'acqua dovrebbe essere molto più presente, dovrebbero esserci meno auto perché emettono calore. E i tetti delle case dovrebbero cambiare colore e materiali, e dovrebbero assomigliare sicuramente a quelli italiani".

