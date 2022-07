Charlene di Monaco, scandalo in Vaticano: come si presenta da Papa Francesco

20 luglio 2022 a

a

a

Alberto e Charlene di Monaco sono stati ricevuti da Papa Francesco questa mattina in Vaticano per un colloquio privato. Un particolare dell'abbigliamento della principessa, però, ha fatto discutere. A differenze delle altre visite al Pontefice (nel 2013 e nel 2016), questa volta la Wittstock non ha scelto un abito bianco ma nero, con tanto di velo sulla testa. Un vestito che in molti hanno giudicato "più composto e serioso". E che potrebbe raccontare molto del suo umore in questo momento.

Charlene di Monaco, il drammatico retroscena su questa foto: cosa rivela

Questo cambiamento - stando all'interpretazione data dal settimanale Oggi - "potrebbe raccontare molto del momento che sta vivendo. La visita cade dopo l’appuntamento dell’anno, il gala della Croce Rossa, a cui Charlène Wittstock si è presentata in abito lungo e celeste, al braccio di Alberto di Monaco". Nelle immagini diffuse oggi si vede la coppia intenta a percorrere il cortile per visitare i musei e le sale private del Palazzo Apostolico nel cortile di San Damaso.

Questa Charlene? Non proprio, choc a Monaco: come riappare in pubblico | Guarda

Quello di oggi sarà stato un incontro molto importante per Charlene, visto che durante i mesi di malattia la principessa avrebbe avuto un rapporto parecchio forte con la fede. Scendendo nei dettagli del suo outfit, invece, l'abito nero aveva uno scollo a barchetta mentre il velo che le copriva il capo era in pizzo. Al collo una collana con crocifisso di legno. Pare, tra l'altro, che con questo vestito la principessa abbia violato il protocollo. Il motivo? L'abito aveva un top trasparente e scollo a barchetta con spalle scoperte