Meghan Markle "non si è voluta sedere": comuni mortali umiliati al ristorante

Francesco Fredella 21 luglio 2022 a

a

a

Capricci da star. O, forse, da (quasi) regina. Meghan Markle va in un ristorante a New York e si fa notare da tutti, anche dalla stampa. L'indiscrezione fa il giro della Rete e diventa subito virale. La notizia viene battuta dal portale Tiempox. Pare che dopo aver partecipato a un evento organizzato dall'Onu nella Grande Mela, Meghan - insieme al marito Harry - si sia recata al ristorante "Locanda Verde" per cena. E lì, sempre secondo questi rumors, si sarebbe comportata in modo altezzoso. "Da vera e propria diva", scrive il tabloid americano.

Meghan Markle, l'ultimo sfregio: all'evento sulla povertà si presenta così

La Markle sarebbe arrivata al ristorante con tre guardie del corpo prenotando tutti i 50 posti disponibili. In quel momento però c'era una festa di compleanno in corso con 15 invitati. Ecco perché il titolare del locale avrebbe chiesto a Harry e Meghan di sedersi all’interno come dei semplici clienti. I due non avrebbero accettato. Questo comportamento è stato interpretato dai giornali come un vero e proprio capriccio da diva, da regina.

Video su questo argomento "Meghan, ciò che ha fatto...", Camilla furiosa con l'ex attrice. La frase choc della Regina: bomba nella biografia

In ogni caso, non è la prima volta che succede una cosa del genere: già nel 2018 Meghan avrebbe chiesto una preziosa tiara da abbinare al suo abito nuziale. Ma la richiesta venne respinta per via dei protocolli di sicurezza. Cosa che avrebbe fatto arrabbiare la Markle (secondo i ben informati sarebbero nati così i primi contrasti con la Regina Elisabetta). C'è poi chi sussurra che in America la duchessa di Sussex venga soprannominata "Principessa di Montecito", con riferimento alla cittadina di Santa Barbara dove vive insieme al marito e ai figli. Sarà tutto vero?