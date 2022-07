Mario Draghi caduto e Putin: guardate questa foto, voci inquietanti

22 luglio 2022 a

C'è preoccupazione sui media europei per la caduta del governo Draghi. Dopo le elezioni in Francia con Emmanuel Macron che ha perso la maggioranza in Parlamento, le dimissioni di Boris Johnson in Inghilterra e ora quelle del presidente del Consiglio italiano, il timore è che si indebolisca l'asse anti-Putin. Il quale, come osservano i principali giornali internazionali sta festeggiando per la crisi di governo nel nostro Paese. "Per Putin una festa, per l'Europa uno shock", è il titolo di un durissimo editoriale apparso sulla Sueddeutsche Zetung, giornale tedesco. "Nella crisi più grande l'Italia manda in pensione il suo numero 1. Sul più assurdo teatro di questa estate", si legge nel sottotitolo.

"La fine dell'era Draghi, uno shock per tutta l'Europa", si legge sul quotidiano francese Le Monde. "Il momento non poteva essere peggiore per l'Italia, per la zona euro e per l'intera Unione europea", prosegue il giornale, evocando "Il rischio di una preoccupante destabilizzazione". In un momento in cui due altri "pilastri dell'Ue, il cancelliere Scholz e il presidente Macron, "sono indeboliti", continua il giornale parigino, le dimissioni di Draghi rappresentano "un grande shock per il consolidamento dell'Unione, per la sua leadership e per la sua coesione sulla scena internazionale".

E ancora: "Misuriamo lo stravolgimento che rappresenterebbe il ritorno al potere, nelle prossime elezioni, in un periodo di timori energetici con l'approssimarsi dell'inverno" di formazioni politiche "compiacenti con Vladimir Putin". "Agli italiani pro-europei - è l'appello di Le Monde - spetta mobilitarsi e l'Unione europea deve agire con destrezza per evitare questo scenario da incubo".