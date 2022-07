Zoo, la ragazzina provoca la scimmia: finisce in disgrazia

24 luglio 2022 a

Le risate allo zoo si trasformano presto in urla di terrore. In un giardino zoologico in Messico, una ragazzina si piazza davanti al recinto delle scimmie e inizia a deriderle, con tanto di banana in pugno. Un primate si avvicina alla recinzione, si aggrappa e velocissimo, reagisce.

Mentre la giovane allunga le mani, quasi a sfidare la scimmia, quest'ultima è più lesta di lei e riesce ad agguantarle i capelli, tirandoli con violenza impressionante. Un gesto fulmineo che spiazza la visitatrice, inerme, e chi assiste alla scena. Il video, ripreso con il telefonino da un presente, è stato poi caricato su Youtube e diventato immediatamente virale, come facilmente prevedibile.

La scimmia attacca la ragazzina: guarda qui il video

Una manciata di secondi in cui i presenti sghignazzano, sottovalutando forse il dolore causato dall'aggressione della scimmia alla incauta bambina. A "salvare" la preda è l'intervento di un uomo che, spaventato, dopo alcuni secondi agita una maglietta e colpisce le zampe della scimmia, che finalmente molla la presa. Non paga però, la ragazzina invece di allontanarsi torna a provocare la scimmia, tra smorfie e insulti. Finisce come tutti, a parte la diretta interessata, potevano immaginare: una nuova (speriamo istruttiva) lavata di capo. Pardon, tirata di capelli.