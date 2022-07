Emma, sintomo sospetto. Come scopre di avere un tumore al cervello

25 luglio 2022 a

Aveva alcuni sintomi strani come una forte ansia e le vertigini. E così ha scoperto di avere un tumore al cervello. È la drammatica storia di Emma Capper, poliziotta di Oldham, in Inghilterra, 39 anni e madre di tre bambini. La donna inizialmente è stata visitata da alcuni medici che sottovalutavano i suoi problemi di salute finché finalmente ha trovato la causa dei suoi malesseri: un brutto male nella sua testa. Purtroppo non era nemmeno il primo visto che la donna aveva già combattuto contro un cancro al seno.

Emma, alla comparsa dai primi sintomi - difficoltà a girare la testa, emicrania e instabilità in posizione eretta - ha deciso di rivolgersi ad alcuni medici specialisti che però l'hanno "liquidata" diagnosticandole semplicemente delle vertigini e "una forte ansia". Tanto che la donna era stata dimessa dopo la visita con la prescrizione di alcuni beta-bloccanti, che servono a curare l'ipertensione. Ma poi la situazione è peggiorata e così Emma si è resa conto che non poteva trattarsi di una semplice ansia. La donna infatti ha cominciato ad avere il vomito e ha prenotato l'ennesima visita con il suo medico di famiglia e poi è andata al pronto soccorso. Qui una tac ha rivelato l'origine di quei sintomi: una massa tumorale nel cervello.