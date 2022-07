Eurovision, l'Ucraina cede l'organizzazione all'alleata Gran Bretagna

26 luglio 2022 a

L'edizione 2023 dell'Eurovision si terrà nel Regno Unito e non più in Ucraina. L'emittente pubblica britannica Bbc, che organizzerà l'evento nel Regno Unito, ha spiegato che il Paese dell'est è stato costretto a ritirarsi, nonostante la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra quest' anno, che aveva garantito a Kiev l'edizione 2023. «Il fatto che i nostri colleghi e amici in Ucraina non siano in grado di ospitare l'Eurovision Song Contest 2023 è motivo di grande rammarico». - ha dichiarato in una nota la Bbc- «La richiesta di ospitare il concorso musicale più grande e complesso del mondo è un grande privilegio».

La Bbc ha ribadito la volontà di «impegnarsi a rendere l'evento un vero riflesso della cultura ucraina, oltre a mostrare la diversità della musica e della creatività britanniche», in seguito all'invasione russa dell'Ucraina e alla guerra in corso nel paese. «Ora inizierà il processo per trovare una città ospitante che collabori con noi nella realizzazione di uno degli eventi più emozionanti che si terranno nel Regno Unito nel 2023», hanno affermato ancora dalla Bbc. «Siamo eccezionalmente grati che la BBC abbia accettato di organizzare l'Eurovision Song Contest nel Regno Unito nel 2023», ha affermato Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest. «Continuando con questa tradizione di solidarietà, sappiamo che il Contest del prossimo anno metterà in mostra la creatività e l'abilità di una delle emittenti pubbliche più esperte d'Europa, assicurando al contempo che i vincitori di quest' anno, l'Ucraina, siano celebrati e rappresentati durante l'evento». Mykola Chernotytskyi, capo del consiglio di amministrazione della National Public Broadcasting Company of Ukraine, ha aggiunto: «L'Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina. Siamo grati ai nostri partner della Bbc per averci mostrato solidarietà. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di aggiungere lo spirito ucraino a questo evento e unire ancora una volta l'intera Europa attorno ai nostri valori comuni di pace, sostegno, celebrazione della diversità e talento».