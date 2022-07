Meghan Markle, la soffiata. "Cos'ha chiesto a Harry", lo sfregio a Lady Diana

Francesco Fredella 27 luglio 2022 a

Loro, sempre loro. Ancora loro. Gli ex reali inglesi, che hanno lasciato tutti i benefici di corte, adesso tornano a far parlare di sé: Harry e Meghan Markle. Si parla dell’assurda richiesta ad Harry, che sta occupando un bel po’ di spazio sui tabloid di tutto il mondo. In pratica, secondo gli ultimi gossip, la cognata di William e Kate avrebbe fatto di tutto per aumentare la propria popolarità.

Addirittura, la moglie del Principe Harry avrebbe usato un tassello importante: i ricordi della Principessa del popolo, Diana, che è morta nel 1997 in un tragico incidente a Parigi. Ci pensa Tom Bower, esperto della famiglia reale, nel suo ultimo libro dal titolo Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, a raccontare quello che sarebbe accaduto. Secondo lo scrittore Meghan avrebbe sempre cercato un paragone con Lady Diana per ottenere popolarità. Un paragone assai difficile, complesso per la moglie di Harry.

Poi arriva una tremenda spifferata. Bower svela che la Markle avrebbe chiesto al marito di fare il possibile per essere paragonata a Lady D. Un’impresa colossale, più che complicata. Difficilissima.