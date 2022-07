Disneyworld, calci e pugni davanti ai bimbi: ecco chi si pesta, uno choc

26 luglio 2022 a

Rissa a Disneyworld. Nel parco giochi di Orlando, Florida, i genitori di alcuni bimbi sono passati alle mani. Tutto è incominciato da una donna, che dalla fila ha deciso di allontanarsi per andare a prendere il telefonino dimenticato a pochi metri di distanza. Al suo ritorno però una famiglia le ha impedito di riprendere la posizione che aveva lasciato.

Da qui è nata una vera e propria lite degenerata. Uomini e donne sono infatti passati alle mani ha lasciato posto alle mani e la violenza è stata tale da richiedere l'intervento della sicurezza insieme a vigili del fuoco e paramedici. Risultato? Tre persone sono finite in manette, mentre una è stata portata direttamente in ospedale e medicata per un profondo taglio al mento. Tutti i partecipanti sono stati banditi per sempre dai parchi Disney. Il filmato della rissa, accaduta mercoledì intorno alle 19.30, è diventato ben presto virale sui social.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, dopo la pandemia di Covid gli episodi di violenza nei parchi Disney sono aumentati considerevolmente. Il motivo? Con ogni probabilità si ha sempre più bisogno di uscire di casa, ma il nervosismo non manca. E quanto andato in scena al parco giochi per bambini ne è la riprova.