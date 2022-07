Ragno esotico, "enorme e senza zampe": terrore in città, cosa state vedendo

28 luglio 2022 a

Un gigantesco ragno esotico è stato avvistato all'esterno di un pub, su una strada parecchio affollata, a Glasgow. Come si vede dal filmato ripreso da un passante, Alex McLeod di 26 anni, l'animale sembra essere giallo e nero e sembra avere due zampe mancanti. Stando al racconto del testimone, all'inizio pareva fosse un granchio, anche per via della difficoltà con cui si muoveva sull'asfalto. Poi, però, dopo aver guardato meglio - anche insieme ad altri passanti che nel frattempo si sono fermati a guardare - non ha avuto dubbi: si trattava di un ragno enorme.

"Stavamo passeggiando per andare in un pub quando l'ho notato con la coda dell'occhio e ho dovuto subito fare un video - ha raccontato il ragazzo a Glasgow Live -. In un primo momento pensavamo che fosse morto, perché era fermo. Poi però si è mosso, ma potrebbe essere stato solo il vento".

Intanto l'SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) scozzese non è stata in grado di confermare di quale specie di ragno si trattasse, ma ha invitato chiunque si imbatta in una specie esotica a contattare la linea di assistenza per permettere loro di recuperare e mettere in sicurezza l'animale.