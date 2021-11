Seduta sul wc? Cosa sbuca dalla tazza: "Non camminavo più", il dramma di una 34enne

04 novembre 2021 a

a

a

Morsa da un ragno è costretta ad andare in ospedale per tre volte. Una disavventura capitata a Jo Kenyon, producer radiofonica di 34 anni in Ighilterra. Il ragno l'ha colpita in un momento molto particolare della sua giornata: mentre era in bagno sulla coscia mentre era seduta sul wc. La 34enne oggi è guarita, ma sono dovuti passare mesi di dolorosa sofferenza. E' stata attaccata da una falsa vedova nera, una specie comunque molto pericolosa. In ospedale i medici hanno disinfettato la bolla di sangue, ma la ragazza è dovuta tornare per almeno altre due volte, perché bisognava far drenare gli effetti del morso.

Scarafaggi fritti e larve cotte:le nuove ricette contro la fame

Semiparalisi degli arti, difficoltà deambulatorie e forte rischio di sepsi. I medici parlano degli effetti terribili che avviene se si vieni morsi da quel ragno. "Ho avvertito una sensazione di fortissimo bruciore paragonabile a quando si sfiora qualcuno con una sigaretta accesa, ma molto più intenso. Sono saltata in piedi dal wc pensando a cosa diamine mi avesse morso. Sollevando il sedile del wc ho visto un enorme ragno», ha raccontato in una intervista ad un quotidiano inglese.

Ecco Titanus, il super scarafaggio di 17 centimetri

"Per mezz'ora ho aspettato, sperando che il dolore passasse, ma continuava a pulsare, e poi ho visto l'enorme vescica che si era formata e ho deciso di chiamare un medico", ha svelato. "Per i primi giorni non riuscivo a camminare. Il dolore è poi continuato per settimane tutte le volte che provavo a sfiorare la pelle. Un morso di un ragno a casa mia, avrebbe davvero potuto uccidermi. Ancora non riesco a crederci", ha concluso la producer radiofonica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.