Contromano in autostrada, incidente infernale: quante sono le vittime

01 agosto 2022 a

a

a

Un incidente tragico in autostrada ha spazzato via una famiglia intera a Chicago. L'impatto devastante è avvenuto tra un'auto guidata da una 22enne che ha imboccato l'autostrada contromano e il mini van su cui viaggiava una mamma di 31 anni insieme ai suoi cinque figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni e a suo marito, l'unico che è riuscito a salvarsi dopo essere stato sbalzato fuori dalla vettura. Entrambi i veicoli hanno preso fuoco e per la madre e i suoi bambini non c'è stato nulla da fare.

"Come sono andate veramente le cose". Travaglio su tutte le furie dopo l'incidente

L'incidente - come spiega Leggo - è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica nei pressi di Chicago. Le vittime sono la 22enne Jennifer Fernandez, alla guida dell'auto contromano, e Lauren Dobosz con i cinque figli: due di 13 anni, uno di 7 anni, uno di 6 anni e uno di 5 anni. Il padre dei bambini, che era alla guida, è stato portato in ospedale e le sue condizioni restano gravi.

"Identificate dopo ore". Tragedia a Riccione, chi erano le ragazze falciate da un treno Alta Velocità

La tragedia ha sconvolto la comunità di Owl Drive a Rolling Meadows, dove viveva la famiglia Dobosz. In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio sui social. Amici e conoscenti, riferendosi alla madre di 31 anni, scrivono: "Eri una bravissima mamma". Un dolore immenso e difficile da superare.