Civitanova Marche, Formigli: "Nigeriano invalido massacrato. Attendo Salvini e Meloni"

L'orrore di Civitanova Marche buttato in politica. Il nigeriano Alika Ogorchukwu, venditore ambulante di 39 anni, è stato massacrato e ucciso a colpi di stampella (la sua, era claudicante dopo un incidente) in strada e in pieno giorno da un italiano di 32 anni, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo operaio di origini salernitane. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo lo avrebbe aggredito dopo aver rifiutato le offerte del nigeriano e aver sentito un apprezzamento alla sua fidanzata. E' bastato questo per far scattare la mattanza. E Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, è partito subito all'attacco: "Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Salvini e Meloni". La campagna elettorale, più che il caldo, sembra dare alla testa a molti.



Ma anche nel centrodestra c'è chi non rinuncia alle punzecchiature ai leader di Lega e Fratelli d'Italia. L'ex parlamentare di Forza Italia Elio Vito commenta malizioso: "Meloni e Salvini hanno già fatto un post di solidarietà e condoglianze per l'uomo nigeriano barbaramente ucciso a Civitanova Marche? No, perché se "il nero" fosse stato l'assassino avrebbero le bacheche piene di odio e demagogia!". Qualcuno, forse, non l'ha avvisato di quanto stavano scrivendo sui social esponenti di spicco di quei partiti. "Sono sconvolto e addolorato per quanto è accaduto oggi pomeriggio", riferisce Francesco Acquaroli, governatore delle Marche di Fdi. "Esprimo profondo cordoglio alla famiglia e ai cari del cittadino nigeriano, brutalmente ucciso". In campo anche il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti: "È vergognoso che nel pieno centro di una città turistica e molto frequentata come Civitanova Marche si assista a episodi del genere".