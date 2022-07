Riccione, identificate le ragazze falciate da un treno Alta Velocità: "Due sorelle di 15 e 17 anni"

31 luglio 2022 a

Sarebbero due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze investite e uccise da un treno dell'Alta velocità in transito questa mattina, intorno alle 7, nella stazione di Riccione, in provincia di Rimini. I corpi - come spiega Repubblica - sarebbero stati identificati dopo diverso tempo grazie a un telefonino ritrovato lungo il binario e appartenente a una delle due. Solo così gli inquirenti sarebbero riusciti a dare un nome alle vittime: le due sorelle erano residenti in provincia di Bologna. La polizia intanto avrebbe rintracciato il padre.

Sul posto, oltre alla Polfer, ci sono anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi del caso e nel recupero dei corpi delle vittime, il pm di turno e la sindaca di Riccione Daniela Angelini. Straziante la scena cui hanno assistito i soccorritori: le vittime sarebbero state trascinate dal treno per almeno 700 metri. Lungo i bordi dei binari le scarpe e gli effetti personali.

Non si sa ancora quale sia stata la dinamica del drammatico incidente. L'ipotesi meno accreditata è quella di uno scivolamento accidentale, mentre si starebbe continuando a lavorare sull'eventualità di un suicidio - con una delle ragazze che forse ha cercato di salvare l'altra - oppure di un attraversamento poco attento per raggiungere il lato opposto della stazione.