Joe Biden, il farmaco sbagliato? Covid, reinfezione-lampo: pare che...

Joe Biden è risultato nuovamente positivo al Covid, pochi giorni dopo essersi negativizzato. Il presidente degli Stati Uniti non ha alcun sintomo, ma la notizia è stata accolta con un po’ di apprensione, dato che è comunque un uomo prossimo a compiere 80 anni. Com’è possibile che sia tornato positivo soltanto pochi giorni dopo il tampone negativo?

Si tratta del cosiddetto “effetto rimbalzo”, che si registra tra il 5% e l’8% di coloro che si sottopongono a trattamenti con Paxlovid, il farmaco antivirale creato appositamente per il Covid. Proprio quello che è stato somministrato a Biden nei primi giorni della sua prima positività, dato che il presidente americano presentava diversi sintomi: il farmaco li ha ridotti, fino a quando Biden non si è negativizzato. Può però succedere che pochi giorni dopo si risulti nuovamente positivi: per fortuna quasi sempre senza sintomi, come accaduto al presidente, che è però dovuto tornare in isolamento.

La prima positività risale al 21 luglio, mentre al 27 il tampone negativo, dopo cinque giorni di trattamento con Paxlovid. “Sono guarito, mi sento benissimo”, aveva dichiarato Biden, che però il 30 luglio è risultato di nuovo positivo, seppur senza sintomi. Il presidente ha tuttora il Covid, ma i medici hanno confermato che non ha alcun problema: sta seguendo dall’isolamento gli sviluppi del viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi.