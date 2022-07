Joe Biden, Donald Trump-choc: "Covid? No, qual è la sua malattia"

31 luglio 2022 a

"I dottori hanno sbagliato la diagnosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile": Donald Trump torna ad attaccare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, risultato di nuovo positivo al Covid pur non avendo sintomi. Intervenendo sul social media 'Truth', il tycoon ha scritto: "Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100% dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, ha avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto Joe!".

Mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, insomma, Trump ribadisce le accuse di frode alle elezioni del 2019 vinte da Biden. Il capo della Casa Bianca, intanto, continua a essere positivo. Anche se solo tre giorni fa aveva detto di essere guarito dal virus. Il presidente, comunque, non ha sintomi e quindi non ricomincerà la cura a base di Paxlovid, il farmaco antivirale della Pfizer che negli Stati Uniti viene somministrato ai casi di contagio over 60. In ogni caso dovrà tornare in isolamento.

Il medico personale di Biden ha spiegato che da giovedì il presidente è stato sottoposto ad un test rapido al giorno, visto che in una piccola percentuale di pazienti guariti dal Covid con il farmaco Pfizer si era verificata una ricaduta. "Si tratta effettivamente di una ricaduta. Il presidente non ha avuto alcun sintomo e continua a sentirsi abbastanza bene - si legge nella nota del dottor O' Connor -. Per questo non c'è motivo, in questo momento, di ricominciare le cure ma lo terremo sotto osservazione"