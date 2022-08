Donald Trump "indagato": dopo la perquisizione in casa, la pesante accusa

12 agosto 2022 a

Donald Trump sarebbe "indagato dall'Fbi per spionaggio". A rivelarlo Politico, che ha preso visione del mandato di perquisizione della residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti in Florida. Fra i documenti riservati sequestrati nella sua abitazione ve ne erano anche sul "Presidente della Francia". Solo qualche giorno fa l'Fbi aveva fatto irruzione nella sua casa di Mar-a-Lago. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe indagato sul potenziale trattamento improprio di informazioni classificate dopo che la National Archives and Records Administration ha affermato di aver recuperato 15 scatole di documenti.

"Questi sono tempi bui per la nostra nazione, poiché la mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, saccheggiata e occupata da un folto gruppo di agenti dell'FBI - aveva commentato l'ex presidente in una nota -. Niente di simile è mai successo prima a un presidente degli Stati Uniti".

Intanto, riferiscono sempre diversi media, Trump non si è opposto alla pubblicazione del mandato di perquisizione. Lo ha comunicato al giudice federale della Florida il dipartimento di Giustizia, secondo quanto riporta la Cnn. La mozione per rendere pubblico il contenuto del mandato e la lista del materiale sequestrato nella residenza dell'ex presidente era stata annunciata ieri dal ministro della Giustizia, Merrick Garland.