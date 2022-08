Sanna Marin, il video rubato e la droga: "Il risultato del test"

22 agosto 2022 a

"Niente droga, solo tanto divertimento" e un po' di alcol. Sanna Marin ha ricevuto l'esito del test antidroga a cui si era dovuta sottoporre la scorsa settimana dopo le polemiche scoppiate per il video privato che la ritraeva "folleggiare" insieme agli amici, ballando scatenata e cantando. La premier finlandese è risultata negativa, come confermato in un comunicato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri di Helsinki aggiungendo che il primo ministro ha pagato da sé le spese del test.

La Marin aveva annunciato lo scorso venerdì durante una conferenza stampa di avere effettuato il test antidroga a seguito delle polemiche generatesi dopo la diffusione di un video registrato durante una festa privata, in cui si vede la premier 36enne ballare e divertirsi in compagnia di altre persone. Poche ore dopo, sui social era spuntato un altro video rubato, nel privé di club, in cui si abbracciava in "atteggiamenti intimi" a tre uomini, alimentando nuove critiche per il weekend "di bagordi" in cui, formalmente, era ancora "in servizio" e con pieni poteri.

L'assistente speciale del primo ministro Iida Vallin ha riferito che si tratta di un test antidroga completo prelevato da un campione di urina. Le immagini del video avevano suscitato polemiche dentro e fuori la Finlandia dopo che la premier è stata accusata di aver fatto uso di stupefacenti da esponenti della coalizione che sostiene il suo governo.

Secondo alcuni commentatori, dietro la diffusione dei video ci sarebbero stati addirittura hacker russi, intenzionati a indebolire l'immagine della leader diventata nel mondo un simbolo anti-Putin per la determinazione con cui sta conducendo il suo Paese nella Nato proprio in funzione anti-russa.