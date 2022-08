Australia, muffa in tutta casa: "Non ricordo il mio nome", una diagnosi terribile

23 agosto 2022 a

a

a

Una storia assurda quella di Amie Skilton: le è stata diagnosticata la demenza soli 37 anni. Il motivo? Una muffa che le ha infestato casa. La donna adesso paga le conseguenze di una patologia devastante: non riuscirebbe più nemmeno a ricordare il proprio nome. Amie - che oggi ha 42 anni - ha iniziato a sentirsi male due mesi dopo essersi trasferita con suo marito in un appartamento a Manly in Australia nel 2016. Tutto sarebbe partito da una perdita dalla doccia che poi avrebbe dato origine alla muffa. Muffa che prima avrebbe infestato il bagno e poi tutta la casa.

"Amore vado in bagno" e lei... beffa all'aeroporto: la storia che ha dell'assurdo

A quel punto la donna ha scoperto di essere vulnerabile dal punto di vista genetico alle tossine della muffa. Quindi ha iniziato a notare allergie croniche, una stanchezza fuori dal normale e ha messo su 10 kg nel giro di poco tempo. Poi, nei mesi successivi, si sono manifestati dei problemi anche a livello cerebrale. Alla fine, un neurologo le ha diagnosticato il morbo di Alzheimer di tipo tre, noto anche come Alzheimer per inalazione. "Alcuni giorni non riuscivo a capire come vestirmi. Se uscivo in Vespa, poi dimenticavo dove avevo parcheggiato e spesso lasciavo le chiavi attaccate al quadro. Ma il sintomo più preoccupante è stato quando ho dimenticato il mio nome", ha raccontato al New York Post.

"Birra e frutti di mare 500 euro": conto salatissimo, una truffa senza precedenti

La 42enne ha spiegato che arrivare alla diagnosi non è stato per nulla facile: in un primo momento i medici le avevano parlato di sindrome da stanchezza cronica o fibromialgia. Alla fine sarebbe stata lei stessa a mettere insieme i pezzi. Un suo amico si sarebbe accorto della perdita d'acqua dal garage sotto il loro appartamento. A quel punto hanno scoperto che la muffa aveva infestato tutta la casa, dal materasso su cui dormivano ai tappeti del bagno. Di qui la terribile diagnosi.