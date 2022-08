Sanna Marin, nuovo video: "Avvinghiata a questa donna", chi è

23 agosto 2022 a

Continua la fuga di video su Sanna Marin. La festa privata a cui ha partecipato la premier finlandese è diventata un caso internazionale, probabilmente perché la diretta interessata è una bella e giovane donna, e quindi fa scalpore che trovi anche il tempo per divertirsi come una persona normale. La “trama” dell’ultimo video diffuso online è la stessa dei precedenti filmati: Sanna Marin balla e si diverte.

L’avevamo vista avvinghiata a un uomo - che si è poi scoperto essere la popstar Oleavi Uusivirta - mentre stavolta la premier finlandese è stretta a un’amica. Si tratta di Sabina Sarkka, una 33enne che di professione fa l’influencer: le due si abbracciano e ballano con movenze sensuali e provocanti. Nulla di scandaloso, anche in questo caso. Tra l’altro per fugare ogni dubbio - dato che dopo il primo video è serpeggiato il sospetto che ci fosse anche della droga alla festa privata - la premier finlandese si è sottoposta a un test antidroga, risultando negativa.

Un gesto con il quale ha voluto dissipare ogni sospetto, anche se le polemiche non sono ancora finite, dato che in rete è comparso un terzo video, che probabilmente risale alla stessa sera del secondo. Sanna Marin aveva spiegato subito di aver consumato solo alcolici durante la festa, dicendosi rammaricata per la diffusione di video ripresi in luoghi privati.