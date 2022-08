Due Porsche distrutte in un colpo: chi guidava, sconcerto a Madrid

23 agosto 2022 a

a

a

Due Porsche, una sopra l'altra: è riuscita in questa impresa assurda proprio la proprietaria delle due vetture, che dopo l'incidente è stata portata in ospedale per un attacco di panico. È successo lo scorso 20 agosto a Madrid. Quella della donna è stata una reazione comprensibile visto che le auto, una Macan e una Taycan, ne sono uscite completamente distrutte. Ma com'è potuto succedere? Procediamo con ordine: la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco non è arrivata dalla proprietaria delle Porsche ma da un'altra signora, colei che si è vista il muro della villetta sfondato dalle due auto.

I vigli del fuoco, giunti sul posto, si sono trovati di fronte a uno scenario clamoroso e incredibile: due auto incastrate nel muro di cinta, una sopra l’altra e ovviamente distrutte. Non si sa bene quale sia stata la causa dell'incidente, anche se probabilmente - come riporta Repubblica - la proprietaria, che era alla guida della Taycan, avrà pigiato l’acceleratore al posto del freno, facendo così un errore comune per chi ha auto con il cambio automatico. Questo ha spinto la vettura contro la Macan che era parcheggiata.

Per fortuna, comunque, non ci sono stati feriti. Ma qual è stata la dinamica dell'incidente? Pare che la donna, nel portare la Taycan sulla rampa del suo parcheggio, abbia premuto il pedale dell'acceleratore invece che quello del freno. L'auto allora ha preso velocità fino a sovrastare il veicolo parcheggiato. Risultato? Due Porsche rovinate e incastrate contro il muro di una casa. Per mettere in sicurezza il mezzo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una gru. È quasi certo invece che l’indennizzo sarà basso, visto che entrambi i veicoli danneggiati appartengono allo stesso assicurato.