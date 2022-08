Eurotunnel, panico sotto la Manica: allarme sul treno, passeggeri evacuati

24 agosto 2022 a

Scene da film apocalittico sotto la Manica, dove decine di persone sono rimaste bloccate per ore nell'Eurotunnel a bordo del treno che collega Gran Bretagna e Francia. Il mezzo, da Calais a Folkestone nel Kent, è rimasto in panne apparentemente per un problema tecnico, anche se il mistero resta.



I passeggeri de Le Shuttle - questo il nome del convoglio, secondo quanto riferito dalla tv britannica Bbc sono stati evacuati in un tunnel di emergenza per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo. La compagnia Le Shuttle ha dichiarato di dover fare chiarezza sulle ragioni che hanno fatto scattare gli allarmi nel treno. "Il tunnel di servizio è stato terrificante", ha raccontato una passeggera. "Era come un film catastrofico. Abbiamo camminato negli abissi senza sapere cosa stesse succedendo, tutti in coda sotto il mare. C'era una donna che piangeva nel tunnel, un'altra donna ha avuto un attacco di panico, viaggiava da sola". "Molte persone stavano impazzendo nel tunnel di servizio - ha riferito un altro passeggero -. Siamo rimasti bloccati lì per almeno cinque ore".





Il servizio Le Shuttle ha inizialmente affermato su Twitter che il tutto era dovuto a un guasto di un treno, ma in seguito ha aggiunto la Bbc che in realtà un treno non si era guastato ma che sono risuonati gli allarmi del treno, il che ha reso necessarie indagini.