Daria Dugina, "inquietante". Perché se l'auto è esplosa lei nella bara è così?

C'è qualcosa che non torna. Daria Dugina, la figlia trentenne dell'ideologo e fedelissimo di Vladimir Putin, Aleksandr Dugin, è morta in un attentato nel quale l'auto sulla quale viaggiava è esplosa. Eppure, come notano in molti sui social, nelle immagini della donna nella bara durante i funerali, si vede il suo volto perfetto. Senza nemmeno un graffio. "Inquietante", scrive il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni su Twitter dove pubblica appunto le due foto: "A destra il viso di Daria Dugina nella bara esposta al funerale. A sinistra, quel che restava della sua auto",

Difficile pensare che se la macchina è incenerita, la vittima non abbia alcun segno sul viso. Tant'è. Quello che sappiamo è che gli investigatori russi ritengono che la bomba era piazzata sotto il sedile del guidatore della Toyota Land Cruiser intestata alla Dugina. "L'esplosione ha sparso detriti per decine di metri, ha disintegrato il tettuccio e i due posti davanti, ha fatto saltare i finestrini, ha piegato la carrozzeria verso l’esterno e ha sbalzato il corpo sulla strada", si legge su La Repubblica. Il corpo è stato sbalzato fuori senza nemmeno essere sfiorato dalle fiamme? Si trattava sicuramente di un ordigno potente, almeno quattrocento grammi di tritolo... Il sospetto è legittimo?