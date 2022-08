Aereo prende fuoco dopo il decollo: panico a bordo, il video-choc

25 agosto 2022 a

a

a

Paura e panico su un volo decollato dal Messico e diretto negli Stati Uniti. Pochi minuti dopo la partenza si è scatenato l’inferno a bordo, con i passeggeri che hanno iniziato a piangere e pregare: la situazione sembrava drammatica, dato che a un certo punto dal motore destro dell’aereo sono iniziate a uscire delle fiamme.

Boeing 737, i piloti si addormentano: choc in volo, che fine fanno i passeggeri

L’equipaggio è stato allertato quando l’aereo si trovava a oltre 15mila metri da terra ed è riuscito a invertire la rotta, effettuando un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Guadalajara. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un enorme spavento per i 186 passeggeri a bordo, ma nessuno si è fatto male. Alcuni viaggiatori hanno riferito di aver sentito il suono di un’esplosione, dopodiché sono iniziate a essere visibili delle scintille dal motore, che sono poi diventate delle fiamme vere e proprie.

Il video girato da uno dei passeggeri ha ovviamente fatto il giro della rete: le immagini sono impressionanti, anche perché fanno presagire il peggio, che per fortuna non si è verificato. Il volo Viva Aerobus VB518 diretto a Los Angeles era partito poco prima delle 22 e ha fatto ritorno in Messico dopo appena 45 minuti.