Autostrada, si ribalta Tir con 150mila pomodori: inferno e feriti, le immagini

Incidenti e feriti in autostrada per colpa dei pomodori. Proprio così, in California un camion ha rovesciato più di 150.000 pomodori in strada. Inutile dire che il mezzo ha provocato il blocco del traffico, con tanto di incidenti che hanno coinvolto ben sette auto e la chiusura di gran parte della Interstate 80. Addirittura tre persone hanno riportato ferite lievi e una quarta è in ospedale con una gamba rotta.

Stando alle prime ricostruzioni, un primo incidente ha fatto perdere il controllo all'autista del camion dei pomodori, facendo finire così il convoglio nella spartiacque centrale dell'autostrada. Ecco allora che tutti gli ortaggi si sono rovesciati in strada invadendo la carreggiata per almeno 60 metri.

"Un mare di salsa rossa", ha definito al New York Times la scena l'ufficiale di pattuglia autostradale Jason Tyhurst. E ancora: "Beh con la salsa di pomodoro è così… le auto passavano sopra i pomodori schiacciati, creando un pericoloso impasto di succo di pomodoro, olio e terra… una volta sull'asfalto è come camminare sul ghiaccio". D'altronde la California produce un elevato numero di pomodori. Si parla di oltre il 90 per cento del totale trattato di tutti gli Stati Uniti e quasi la metà dei pomodori trasformati a livello mondiale.