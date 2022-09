Maria Zakharova, "non servono visti alle radiazioni": come ci minaccia

02 settembre 2022 a

Maria Zakharova non passa mai inosservata quando rilascia dichiarazioni a dir poco “bellicose”. Stavolta la portavoce del ministero degli Esteri russo si è espressa sul tema dei visti negati dall’Occidente. “L’Ue è impegnata in un’importante decisione - le parole della Zakharova - rilasciare o meno visti ai russi. Ma le radiazioni non hanno bisogno di un visto per attraversare i confini. Se succede qualcosa a Zaporiizhzhia, non si tratterà di visti, passaporti o frontiere”.

Una minaccia, e neanche tanto velata, da parte della Zakharova, che continua di certo a non sprizzare “simpatia” per i suoi interventi contro l’Europa e l’Occidente in generale. A proposito della centrale nucleare occupata dai russi, pare che per l’Aiea sia molto complicato fare una valutazione imparziale della situazione a causa proprio dell’interferenza russa. “Gli occupanti stanno facendo ogni sforzo per impedire alla missione Onu di conoscere il reale stato delle cose nella centrale nucleare”, è l’accusa dell’operatore ucraino Energoatom.

“Stanno diffondendo manipolazioni e false informazioni - ha aggiunto - i russi mentono sui bombardamenti e sui danni alle infrastrutture della centrale e incolpano le forze armate ucraine per questo”. Secondo la versione di Kiev, i russi avrebbero spacciato agli esperti dell’Aiea come “truppe di difesa chimica” i camion militari che in violazione di tutti i requisiti di sicurezza antincendio, si trovano nelle sale macchine.