Donald Trump, la frase sul voto: "Come sta il mio ragazzo?"

06 settembre 2022 a

a

a

Donald Trump fa il tifo per Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle. E' quanto racconta l'inviato de La Repubblica negli Stati Uniti, Paolo Mastrolilli, che ha intercettato l'ex presidente americano a una raccolta fondi nel New Jersey. "Ha visto che in Italia fra tre settimane ci saranno le elezioni?", è la domanda rivolta a Trump come riporta il sito del quotidiano. E lui: "Ho visto, ho visto. How is my guy doing?", (come sta andando il mio ragazzo, ndr), dice riferendosi all'ex premier Giuseppe Conte e aggiunge: "Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene".

Si tratta del secondo endorsement esplicito di Trump per il leader del Movimento 5 stelle dopo il celeberrimo tweet del 2019 in cui l'allora presidente Usa augurò a "Giuseppi" di restare premier, cosa che poi effettivamente avvenne con la nascita del governo Conte 2.

Liz Truss nuovo premier: chi è l'ultra-conservatrice che vuole eliminare Putin

"Non lo so, non lo so - aggiunge Trump su Matteo Salvini - però Conte è davvero una gran brava persona". E mentre l'ex presidente degli Stati Uniti parlava di lui, l'avvocato del popolo provava a spiegare con parole sue la caduta del governo Draghi: "Non era nei nostri piani, non era tra i nostri obiettivi. Nei nostri piani c'era solo la volontà di un'interlocuzione sui nostri punti", ha detto a Porta a Porta, su Rai 1, ospite di Bruno Vespa: "Noi non abbiamo tolto la fiducia, noi Draghi lo abbiamo avvertito per tempo, coerentemente con quel che avevamo sostenuto".