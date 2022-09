Zaporizhzhia, "olio nel canale di raffreddamento": ora è terrore

06 settembre 2022 a

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato che entro oggi pubblicherà i risultati della sua missione presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia in un rapporto dettagliato. Il rapporto non è ancora arrivato, ma probabilmente dovrà essere rivisto dal momento che una potente esplosione è stata sentita dopo le 12 nella città di Energodar, in cui è collocata la centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalle truppe di Mosca dal marzo scorso. "Subito dopo la corrente elettrica e l'acqua sono state interrotte contemporaneamente", ha affermato il sindaco Dmytro Orlov sui social. Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti. Non solo: Mosca ha denunciato nelle ultime 24 ore "15 attacchi di artiglieria condotti dall'esercito ucraino contro la città di Energodar e il territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia" ha affermato il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, spiegando che gli attacchi ucraini sono stati respinti dall'artiglieria russa e le condizioni della centrale nucleare sono nella norma.

Di certo c'è che durante l'attacco un serbatoio di olio combustibile è stato colpito e il liquido è finito nel canale idrico che fornisce acqua per il raffreddamento della centrale nucleare. "È stato messo a segno un attacco alla centrale termica, che si trova in città", ha dichiarato il capo dell'amministrazione cittadina Alexander Volga. "È stato forato un serbatoio di olio combustibile, che ora è fuoriuscito nel canale che fornisce acqua per il funzionamento della centrale nucleare. Ora esamineremo la situazione e prenderemo tutte le misure", ha dichiarato Volga al canale televisivo Rossiya-24, ripreso da Interfax.

Nel frattempo l'auto del comandante Artyom Igorevich Bardinn, nominato al comando di Berdyansk nel territorio controllato dai russi nella regione di Zaporizhzhia, è stata fatta saltare in aria vicino all'edificio dell'amministrazione comunale, e una persona è rimasta ferita nella sparatoria seguita all'esplosione. Bardin, secondo Vladimir Rogov, il capo dell'amministrazione locale filorussa a Energodar, "è stato ricoverato in gravi condizioni". Nell'esplosione sono state danneggiate anche tre auto di civili: "Solo per un caso fortunato, non c'era nessuno all'interno".