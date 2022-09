Meghan Markle, il top proibito: scoppia la bufera in pochi minuti

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

a

a

Si parla di lei, sempre di lei. Ancora una volta. E diventa virale più che mai. Meghan Markle. Stavolta incanta tutti con un look minimal e un top molto corto, che potrebbe far "rizzare" i capelli alla regina. Lei e Harry sono stati in Germania per gli Invictus Games e non sono mancate polemiche. Tante, troppe. Per l'occasione la duchessa di Sussex non sceglie i pantaloni, ma predilige un abito molto minimal. Forse un po' spinto.

Il secondo giorno in Europa, dov'è molto attesa, si svolge tra incontri, riunioni e chiacchierate. Quello che colpisce è il top in maglia con scollo all’americana e spalle scoperte. La firma è di Anine Bing, una stilista di Los Angeles. Costo abbastanza abbordabile: 285 euro circa. La moglie di Harry vuole essere dalla parte del popolo e basta, senza esagerare. Poi ci riprova. La Markle decide di abbinare pantaloni larghi con pence in vita e cintura di stoffa incorporata, di Brandon Maxwell. Pare che valgano tanto. C'è chi dice una fortuna. Ma sembra che la duchessa li abbia pagati circa 1.207 euro.

Meghan Markle e Harry sono tornati in Inghilterra, alcune settimane fa, per il Giubileo dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta: la più longeva sovrana al mondo. I duchi sono stati a Manchester poi a Düsseldorf e infine a Londra, nella loro vecchia casa a Windsor. Il ritorno nel Regno Unito suscita molte polemiche. Sullo sfondo, però, resta la Regina, che da mesi sta facendo i conti con i malanni. I medici le hanno chiesto assoluto riposo. Infatti, non ha affrontato il lungo viaggio per Londra e ha preferito ricevere nella sua residenza estiva la nuova leader Liz Truss.