Regina Elisabetta, "ad agosto Meghan e Harry...": è giallo sul testamento

Secondo alcune testate inglesi, Elisabetta avrebbe cambiato testamento ad agosto, modificato le sue ultime volontà per depennare Harry, il secondogenito di Carlo e Lady Diana, da qualsiasi beneficio. Un'indiscrezione non confermata ufficialmente secondo cui fuori dal testamento sarebbero rimasti anche i due pronipoti: Lilibeth Diana, nata nel 2021 e chiamata così proprio in onore della regina, e il primogenito Archie, che ha tre anni. Condannati per la scelta di dimettersi da membri della famiglia reale e per la famosa intervista che Harry e Meghan rilasciarono a Oprah Winfrey per una sorta di vendetta - si disse. Chi invece passa all'incasso è il nuovo Re, Carlo III, che sarà incoronato oggi, alle 11, a St James Palace, dopo il cosiddetto Accession Council, in una delle più antiche cerimonie della monarchia britannica. Al Consiglio seguirà la prima proclamazione per voce del "re d'armi della Giarrettiera", un incarico che esiste dal 1415, accompagnata da fanfare di tromba, alla quale risponderanno colpi di cannone sparati a Hyde Park e alla Torre di Londra. Una seconda proclamazione avverrà un'ora più tardi al Royal Exchange, mentre domenica, sempre a mezzogiorno, verranno letti i proclami in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Carlo giurerà e firmerà alla presenza dei consiglieri privati, tra cui probabilmente la regina consorte Camilla e l'erede William. Sua madre fu incoronata all'età di 27 anni, Carlo a 73, altro record trattandosi del più vecchio all'ascensione di qualsiasi altro monarca inglese. Non fu un record invece quello di diventare erede al trono all'età di appena 3 anni (molti altri fecero meglio di lui), dopo la morte del nonno Giorgio V. Nato a Buckingham Palace la sera del 14 novembre 1948, mentre suo padre, il principe Filippo, giocava a squash, il principino fu subito portato nella sala da ballo dorata dalla levatrice e collocato in una branda per essere visto dai cortigiani.

CRISI DI IDENTITÀ

Non fu propriamente un'infanzia felice, il padre e la madre erano spesso assenti e ciò forgiò il suo carattere rendendolo sensibile ed emotivo. Per tale motivo il padre Filippo, che era al contrario quello che adesso nei circoli progressisti si direbbe un "maschio alfa", cercò di rafforzarlo mandandolo a studiare a Gordonstoun, collegio per ricchi aristocratici ma n piuttosto spartano. Ne uscì con voti mediocri definendo in seguito l'esperienza «una pena detentiva». Da giovane sognava di diventare un grande cacciatore di elefanti e leoni, oppure un famoso militare, ma ben presto lui stesso si rese conto che quelle cose non erano proprio per lui. «Sono piuttosto bloccato» disse una volta di se stesso, e qualche anno più tardi, nel 1994, a un bambino che gli chiedeva «chi sei?» rispose «vorrei saperlo». Camilla Parker Bowles, all'epoca conosciuta come Shand, apparve nella sua vita nel 1970 durante una partita a polo e divenne subito la sua amante.

Come è noto però la famiglia di Camilla all'epoca non era considerata abbastanza aristocratica e Carlo tra alti e bassi in uno di questi la Shand si sposò con Andrew Parker Bowles - la tenne sullo sfondo per tre decenni. Diana Spencer invece apparve nel '77 durante una caccia al gallo cedrone. Al contrario di Camilla, della quale era 14 anni più giovane, Diana proveniva da una delle famiglie più antiche della Gran Bretagna, e Charles ci mise dodici incontri prima di chiedere la sua mano.



LA FAVOLA

Si sposarono il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di St. Paul a Londra con una cerimonia che rimase nella storia dei rotocalchi. Di quel matrimonio tutti sanno quasi tutto. Ma cosa ha fatto Carlo in tutti questi anni? Il nuovo re è noto per essere ambientalista, per la sua passione per il giardinaggio, per la quale è stato spesso deriso, ma anche per le opere di beneficenza. Nel 1976 abbandonò la Royal Navy per creare il Prince' s Trust, un'associazione che mira ad «aiutare i giovani vulnerabili a rimettere in sesto la propria vita» il primo dei numerosi enti di beneficenza da lui fondati.