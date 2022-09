Sanna Marin difende Giorgia Meloni: "Gli italiani hanno il diritto di votare come vogliono"

13 settembre 2022 a

a

a

"I cittadini italiani hanno il diritto di votare come vogliono”: Sanna Marin ha risposto così alla domanda di un giornalista sulla possibile vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre. Nessun allarme, nessun pericolo fascista. La premier finlandese ha parlato in una conferenza congiunta con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante la sessione plenaria di Strasburgo. E il suo giudizio sull'eventuale arrivo della leader di FdI a Palazzo Chigi è stato piuttosto perentorio.

"Il Pd si vergogna di noi?": rissa a sinistra, l'alleato travolge Enrico Letta

La Marin, che è anche un'esponente di spicco del partito Socialdemocratico finlandese, non è voluta entrare nel merito delle politiche interne di un altro Paese. E infatti in modo chiaro ha detto: "Non commento le elezioni in un altro Stato membro o le parole di un altro leader". Rispondendo alle domande dei cronisti, poi, ha continuato: "Penso che sia importante esser uniti in questo momento storico. Voglio pensare che ogni politico in Europa sappia quanto sia difficile la situazione, ma penso che gli italiani abbiano il diritto di votare chi vogliono”.

"Avete notato che la cravatta...": Letta bocciato, l'errore gravissimo con la Meloni

La Metsola, da parte sua, ha sottolineato pure che la maggior parte delle forze politiche è a favore dell’integrazione europea: “Hanno anche ribadito l'importanza dell'Alleanza atlantica e il ruolo della Nato. Sta agli italiani votare, poi vedremo cosa succederà”.