Principe Harry umiliato al corteo funebre: ecco come lo fanno sfilare

14 settembre 2022 a

a

a

Londra saluta la regina Elisabetta, scomparsa la settimana scorsa all'età di 96 anni. Un corteo ha accompagnato il feretro della sovrana da Buckingham Palace fino a Westminster Hall. E' qui che per quattro giorni si terrà l'omaggio del popolo. Lunedì 19 settembre invece ci saranno i funerali di Stato. Le code sono lunghissime e pare ci siano tempi di attesa fino a 30 ore.

Re Carlo, la prima inquietante foto con Harry e Meghan dopo la morte della Regina | Guarda

A scortare la bara di Elisabetta c'erano figli e nipoti. C'era innanzitutto re Carlo. Poi accanto a lui gli altri tre figli della regina, i principi Anna, Andrea ed Edoardo. Alle loro spalle William e Harry. In molti hanno notato che mentre Carlo, Anna, Edoardo e il principe William indossavano uniformi militari, il principe Andrea e il principe Harry invece indossavano giacca e cravatta. Il motivo? Harry non è più un membro "lavoratore" della famiglia reale dal momento in cui ha deciso di lasciare il Regno Unito con sua moglie Meghan nel 2020. Prima del corteo, il suo portavoce - citato da Bbc - ha dichiarato: "Il suo decennio di servizio militare non è determinato dall'uniforme che indossa e chiediamo rispettosamente che l'attenzione rimanga sulla vita e l'eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta II".

Uguale il principe Andrea, che ha perso i suoi titoli militari in maniera diversa. È successo all'inizio di quest'anno, poco prima di risolvere la causa civile per molestie sessuali che lo ha coinvolto negli Stati Uniti. Tornando al corteo, ha colpito tutti il fatto che sulla bara, coperta dal drappo dello stendardo reale, sia stata messa la Corona Imperiale di Stato. La stessa che Elisabetta indossò nel giorno dell'incoronazione nel 1953.