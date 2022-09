Ucraina, "i russi sono nel panico". Ma scatta la tempesta di fuoco di Putin

15 settembre 2022 a

La Russia continua ad avere difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina. La "riconquista" dell'esercito di Kiev prosegue e ora arrivano alcuni report degli 007 britannici che spiegano come stanno davvero le cose sul campo di battaglia: "Le forze ucraine continuano a consolidare il controllo delle aree appena liberate nella regione di Kharkiv. Le forze russe si sono in gran parte ritirate dall’area a ovest del fiume Oskil. Il modo in cui le forze russe si sono ritirate nell’ultima settimana è variato. Alcune unità si ritirarono in maniera relativamente ordinata, mentre altre fuggono, apparentemente nel panico".

Segnali chiari di una inversione di rotta del conflitto con l'armata dello zar che inizia ad avere seri problemi nella gestione delle postazioni. "L’equipaggiamento di alto valore abbandonato dalle forze russe in ritirata include capacità essenziali per consentire la guerra incentrata sull’artiglieria programmata dalla Russia. Tra gli armamenti abbandonati ci sono almeno un radar controbatteria Zoopark e almeno un veicolo di comando e controllo dell’artiglieria IV14", fa sapere sempre l'intelligence britannica.

"L’abbandono di questi armamenti evidenzia la ritirata disorganizzata di alcune unità russe e probabili problemi di gestione nel comando e controllo", scrive ancora l’intelligence del Regno Unito", conclude la nota degli 007 inglesi. Intanto nuovi bombardamenti nella notte nell’Ucraina meridionale, nell’oblast di Dnipro. Le forze armate russe hanno sferrato un attacco missilistico contro la diga di Kryvyi Rih, causando il parziale allagamento della città, il cui centro è stato evacuato. La città colpita è quella di Zelensky.