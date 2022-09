Re Carlo, paura per Camilla: "Problemi di salute", le sue condizioni

17 settembre 2022 a

a

a

Camilla, la regina consorte, non sta vivendo un bel momento, oltre che per il lutto per la morte di Elisabetta II, anche per motivi di salute. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, infatti, Camilla poco prima della morte della suocera si è rotta un dito del piede. Niente di grave ovviamente ma avrebbe dovuto restare a riposo. Invece la moglie di Re Carlo, che ha 75 anni, ha voluto presenziare alla veglia per la Regina Elisabetta e non è mancata ad alcun evento o impegno, stando in piedi per molte ore.

Il clamoroso schiaffo di Re Carlo: chi non può entrare a salutare la Regina

Insomma, nonostante la frattura, Camilla, nel rispetto del suo ruolo, non ha mai dato segni di sofferenza o di cedimento e ha preferito soffrire in silenzio. La notizia sulla sua salute lanciata dal tabloid non è stata commentata dai portavoce di Re Carlo che sono invece concentrati sui funerali della Regina Elisabetta che si celebreranno lunedì 19 settembre.

La decisione finale di Re Carlo su Harry: cosa farà davanti alla bara

Camilla, che all'inizio non era molto amata dai sudditi in quanto "rivale" di Lady Diana, negli ultimi anni invece è stata molto apprezzata per il suo carattere forte ma sobrio. Camilla è sempre rimasta in silenzio di fronte a insulti e provocazioni. Tanto che la Regina Elisabetta ha voluto nominarla Regina consorte dopo la sua scomparsa.